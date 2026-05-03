Uzun bir aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen ve bu sezon zorlu ligde mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün sezon performansı inişli – çıkışlı grafikler oluşturdu. Temsilcimiz, sezonu 49 puanla 14. sırada tamamladı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yaklaşık 25 yıl aradan sonra çıktığı Trendyol 1. Lig’de sezonu noktaladı. Ligde kalmayı başaran temsilcimiz, play-off’a ise çıkamadı.

Uzun aranın ardından çıktığı Trendyol 1. Lig’de 2025 – 2026 futbol sezonunu noktalayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 38 lig maçına çıktı.

Bu maçlarda 13 kez sahadan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, 15 kez ise mağlup oldu. Van Spor FK, 10 kez de rakipleriyle yenişemedi ve berabere kaldı.

Oynadığı lig maçlarında 52 gol atmayı başaran siyah - kırmızılılar, kalesinde ise 47 gol gördü. Temsilcimiz ligi 49 puanla 14. sırada tamamladı.

İÇ SAHA – DIŞ SAHA PERFORMANSI

İmaj Altyapı Van Spor FK iç sahada çıktığı 19 maçtan 8’ini kazanırken 7’sinde mağlup oldu, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İç saha maçlarında 25 kez rakip fileleri havalandıran temsilcimiz, 18 gole ise engel olamadı. Kırmızı – siyahlılar bu sezon iç sahada 28 puan topladı.

İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda çıktığı 19 maçtan ise sadece 5’ini kazanabildi. Deplasmanda 8 kez mağlup olan temsilcimiz, 6 maçta da berabere kaldı. Dış saha maçlarında 27 gol atan Van Spor FK buna karşın kalesinde de 29 gol gördü ve bu sezon deplasman maçlarından 21 puan toplayabildi.

TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 2025 – 2026 sezonunda en golcü ismi Ivan Cedric Bikoue Embolo oldu. İvan Cedric, bu sezon Vanspor formasıyla çıktığı lig maçlarında 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Crespi Regis, Jefferson ve Santeri Hostikka da 5’er golle yine takımın en skorer isimleri oldu.