Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşan ve sahadan 3 – 1 mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz bir kez daha PFDK’ya sevk edildi. Sevke gerekçe olarak da ‘talimatlara aykırı hareket’ gösterildi.

Temsilcimizin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 25.04.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Kaynak: Ramazan Çetin