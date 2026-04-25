Zorlu geçen karşılaşmada istediği sonucu alamayan Vanspor, taraftarı önünde sahadan mağlubiyetle ayrılırken, İstanbulspor hanesine 3 puan yazdırdı.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor A.Ş Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirterek, “Buraya zorlu bir periyottan geldik. Sivas, Sarıyer ve Van deplasmanları bizim için oldukça zordu. Bu nedenle aldığımız 3 puan bizim adımıza çok değerli.” dedi,

Ligin son haftasına da değinen Öztürk, “Son haftada sahamızda Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Oradan da 3 puan alarak ligi hedeflediğimiz sıralamada tamamlamak istiyoruz. Vanspor’a da bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“VANSPOR'UN ETKİLİ YÖNLERİNİ KAPATTIK"

Maçın analizini de yapan Öztürk, “İlk maçta yaptığımız hataları tekrar etmemek adına çalışmalar yaptık. Vanspor’un özellikle kanatları etkili kullandığını biliyorduk. Bu bölgeleri kapattıktan sonra ciddi bir tehlike yaşamayacağımızı öngördük ve maç da bu şekilde sonuçlandı." ifadelerini kullandı.