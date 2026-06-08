2025-2026 sezonunda Vanspor FK'nın başında görev yapan Osman Zeki Korkmaz, sezonun tamamlanmasının ardından geçtiğimiz hafta itibariyle kırmızı-siyahlı kulüple yollarını ayırmıştı. Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Korkmaz’la, Vanspor sezonu 14. sırada 49 puanla tamamlamıştı.

Sezon sonunda Vanspor FK tarafından yapılan açıklamayla Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Deneyimli teknik adamın yeni adresi de belli oldu.

Osman Zeki Korkmaz, TFF 1. Lig'de Vanspor'un rakiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.

Başkent temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, “Hoş geldin Osman Zeki Korkmaz! Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Osman Zeki Korkmaz, yeni sezonda Vanspor FK'ya karşı rakip takımın teknik direktörü olarak mücadele edecek.