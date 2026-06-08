Başkale ilçesine bağlı Sualtı, Oğulveren, Yavuzlar ve Örenkale mahallelerinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çeşitli nedenlerden dolayı görevden ayrılan ve görevinden uzaklaştırılan muhtar için yeniden muhtarlık seçimi yapıldı.

Yerel seçimlerinden sonra çeşitli nedenlerden dolayı İlçe Seçim Kurulu tarafından Başkale ilçesindeki 4 mahallede muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi. Vatandaşlar, dün yeniden sandık başına gittiler.

Yapılan seçimlerin ardından Sualtı Mahallesi'nde Serkan Akkaya 39 oy, Oğulveren Mahallesi'nde Cahfer Aslan 89 oy, Yavuzlar Mahallesi'nde Talat Akkaya 81 oy ve Örenkale Mahallesi'nde ise İkram Çiçek 139 oy alarak muhtarlık seçimini kazandı.