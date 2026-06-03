Kırmızı-siyahlı kulüp, bugün Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, takımın başına Vanlı teknik adam Murat Yıldırım'ı getirdi.

VANLI HOCA YENİDEN GÖREVE GETİRİLDİ

25 yıllık şampiyonluk özlemine son veren kadronun başında yer alan Murat Yıldırım, yeniden Vanspor FK'nin teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtilirken, teknik direktörlük görevi için Murat Yıldırım ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

"ŞEHRİMİZİN EVLADI İLE YENİDEN ANLAŞMAYA VARDIK"

Vanspor FK'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu.

Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için..."

Yıldırım, 2025-2026 sezonunda Malatya ekibinin başına geçmiş düşme hattından play off'lara kadar çıkarmıştı.