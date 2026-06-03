Van, haziran ayını da yağmurlarla karşıladı. Aralıklarla yağışlı havanın kendini gösterdiği Van’da yarından itibaren 4 gün boyunca da gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı günlerin ardından hafta başında ise parçalı bulutlu bir havayla Van haftaya merhaba diyecek.
İşte Van’da önümüzdeki 4 gün boyunca beklenen hava durumu;:
İPEKYOLU:
4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu
5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı