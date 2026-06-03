Van, haziran ayını da yağmurlarla karşıladı. Aralıklarla yağışlı havanın kendini gösterdiği Van’da yarından itibaren 4 gün boyunca da gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı günlerin ardından hafta başında ise parçalı bulutlu bir havayla Van haftaya merhaba diyecek.

İşte Van’da önümüzdeki 4 gün boyunca beklenen hava durumu;:

İPEKYOLU:

4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

4 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

4 Haziran Perşembe: Çok bulutlu

5 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

7 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı