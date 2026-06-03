Van Spor FK’de yeni yönetimin seçilmesinin ardından ilk gelişme yaşandı. Van Spor FK tarafından yapılan açıklama ile teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Van Spor FK tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda; “Geçtiğimiz sezonun önemli bir bölümünde kulübümüzde görev yapan Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Göreve geldiği ilk günden itibaren bilgi birikimi, çalışkanlığı ve profesyonel yaklaşımıyla kulübümüze değerli katkılar sunan Osman Zeki Korkmaz, yalnızca saha içerisindeki çalışmalarıyla değil; şehrimizle kurduğu güçlü bağ, kültürümüze gösterdiği hassasiyet ve camiamızla yakaladığı uyumla da takdir toplamıştır.” denildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Van Spor’a duyduğu aidiyet ve katkılarından dolayı Osman Zeki Korkmaz’a teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Vanspor'un haklarını ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması kulübümüze olan aidiyetinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Kulübümüze vermiş olduğu emek, ortaya koyduğu özveri ve bıraktığı değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.”