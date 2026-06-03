Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak görev yapan Binali Yıldırım’ın, 8 Haziran Pazartesi günü Van’da bir dizi programa katılması bekleniyor.

8 HAZİRAN’DA VAN’DA OLACAK

8 Haziran Pazartesi günü Van’a gelecek olan Binali Yıldırım’ın ziyaret programının detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yıldırım’ım ziyaretleri kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi ve vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Yıldırım’ın Van ziyaretine ilişin detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.