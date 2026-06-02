Genel kurulda mali raporu Avukat Azat Ateş okudu. Ateş, Vanspor Futbol Kulübü’nün 11.01.2026 ile 01.06.2026 tarihleri arasındaki gelir ve gider tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

GELİR KALEMLERİ

Başkan ve yönetim kurulundan gelen gelir: 44 milyon 100 bin 244 TL 54 kuruş

Sponsorluk gelirleri: 18 milyon TL

TFF ve Spor Toto’dan gelen gelir: 12 milyon 215 bin 192 TL 78 kuruş

Bilet gelirleri: 1 milyon 678 bin 542 TL

Toplam gelir: 75 milyon 993 bin 979 TL 32 kuruş

GİDER KALEMLERİ

Futbolcu ve teknik heyet maaş ve prim ödemeleri: 59 milyon 979 bin 500 TL 80 kuruş

İdari personel maaş ve ödenekleri: 2 milyon 329 bin 575 TL

Ulaşım giderleri: 3 milyon 158 bin 455 TL

Konaklama giderleri: 4 milyon 285 bin 965 TL

Elektrik, su ve doğal gaz giderleri: 264 bin 855 TL 52 kuruş

Spor malzemeleri giderleri: 2 milyon 185 bin 621 TL

Avukatlık hizmetleri giderleri: 685 bin 642 TL

SGK ve vergi ödemeleri: 2 milyon 994 bin 365 TL

Taraftar derneklerine yapılan ödemeler: 110 bin TL

Toplam gider: 75 milyon 993 bin 979 TL 32 kuruş

EROL TEMEL: “YAKLAŞIK 384 MİLYON TL HARCADIK”

Kongrede konuşan eski başkan Erol Temel, kulübün sezon boyunca yaptığı harcamaları ve mevcut borç durumunu açıkladı.

Temel, “Bu yıl yaklaşık 384 milyon para harcamış bulunmaktayız. Bu giderlerin futbolcu peşinatları, bonservis giderleri ve prim toplamı 255 milyon TL’dir. Teknik heyet peşinat, maaş ve prim ödemeleri 31 milyon TL’dir. Spor malzemesi giderleri toplam 2 milyon 850 bin TL, seyahat ve konaklama giderleri 25 milyon TL, mahkeme ve noter işlemleri ile avukatlık ücretleri toplam 4 milyon TL’dir. Tesislerin bakım, onarım, elektrik, su, doğal gaz ve kira giderleri toplam 6 milyon TL, medikal malzeme alımı ve sağlık hizmetleri ödemeleri toplam 1 milyon 928 bin TL, TFF ödemeleri 725 bin TL’dir.

Geçmiş dönem futbolcu, personel ve piyasa ödemeleri 27 milyon TL, yeminli mali müşavirlik gideri 80 bin TL, reklam ve görünürlük giderleri 2 milyon 300 bin TL, personel ödemeleri 15 milyon 778 bin TL, SGK ve vergi ödemeleri 6 milyon TL, diğer ödemeler ise 3 milyon 770 bin TL’dir.” dedi.

“KULÜBE BU SEZON 160 MİLYON TL ÖDEDİM”

Kulübe sağlanan gelir kalemlerini de açıklayan Temel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bize bugüne kadar valilikten ve sponsorluklardan gelen toplam 173 milyon TL, bilet, bağış ve diğer gelirlerden gelen 27 milyon 500 bin TL, yönetim kurulundan gelen 5 milyon 840 bin TL, TFF’den gelen 8 milyon 700 bin TL, bonservisten gelen 8 milyon TL ve storeden gelen 913 bin TL gelir bulunmaktadır.

Şahsım olarak bu kulübe bu sene 160 milyon TL para ödemişim. Geçen sene de 120 milyon TL parayı cebimden harcamışım. Aynı şekilde geçen sene verdiğim de bu kulübe helal olsun. Bizim şu an uyuşmazlık çözüm kuruluna yaklaşık 60 milyon TL borcumuz var.

Dış transferlerden futbolcularımıza yaklaşık 45 milyon TL borcumuz bulunuyor. Bu borçlar için kendi evimi ipotek ettim. Bunu Van için, Vanspor için ve Vanlı gençler için yaptım.”