Kırmızı-siyahlı ekip, Elit Akademi Ligi’nde 5 farklı kategoride mücadele ederken, bu kategorilerin 4’ünde sezonu zirvede tamamladı.

4 KATEGORİDE ZİRVE

Mücadele ettiği kategorilerde istikrarlı bir performans sergileyen Vanspor altyapısı, 4 kategoride play-off’a kalma başarısı gösterdi. Kulüpte ilk defa altyapıdan böyle bir başarı yakalandığı açıklandı.

“HEDEFLEDİĞİMİZ PLAN TAM ANLAMIYLA OTURDU”

Wanhaber’e konuşan Vanspor Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk, “Bu sezon hedeflediğimiz plan tam anlamıyla yerine oturdu. Çok başarılı bir yıl geçirdik. Amacımız altyapıdan A takıma futbolcu kazandırmaktı ve bunu başardık. Bundan sonra da bu başarıların devamı gelecek.” dedi.

“VANSPOR TARİHİNDE BİR İLK”

Altyapı yapılanmasının kulüp tarihinde önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Baştürk, “Vanspor tarihinde ilk kez bu kadar çok kategoride zirveye oynayan ve A takıma bu kadar fazla oyuncu kazandıran bir yapı oluştu. Yaş gruplarımız planlı şekilde yukarıya taşınıyor. Hedefimiz, kendi şehrimizin çocuklarıyla Vanspor’u geleceğe taşımak.” ifadelerine yer verdi.

HEDEF, YERLİ OYUNCULARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Kulübün uzun vadeli planlarına da değinen Baştürk, yerli oyuncu vurgusu yaparak, “Amacımız, kendi memleketimizin çocuklarına fırsat vererek Vanspor’u yerli oyuncularla güçlendirmek. Bu sayede hem kulübün ekonomik yükünü azaltmayı hem de sürdürülebilir bir başarı yakalamayı hedefliyoruz.” sözlerine yer verdi.