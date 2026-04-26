Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılına ilişkin açıkladığı adli istatistiklerde Van’daki mahkemelere ait dosya verileri paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, yıl içinde açılan dosyalar, önceki yıldan devreden dosyalar ve sonuçlandırılan dosya sayıları ayrı ayrı kaydedildi.

Açıklanan rapora göre Van’da toplam dosya sayısı 2025 yıl sonu itibarıyla 59 bin 25 olarak kayıtlara geçti. Bu dosyaların 36 bin 543’ünü ceza davaları, 19 bin 382’sini ise hukuk davaları oluşturdu.

Bir önceki yıldan 2025 yılına devreden dosya sayısı 29 bin 386 oldu. Bu dosyaların 20 bin 819’u ceza, 8 bin 562’si hukuk dosyası olarak kaydedildi.

2025 yılı içerisinde açılan dosya sayısı ise 26 bin 539 olarak açıklandı. Açılan dosyaların 15 bin 724’ü ceza, 10 bin 815’i hukuk davalarından oluştu.

Yıl içinde karara bağlanan dosya sayısı 23 bin 283 oldu. Bu kapsamda 11 bin 368 ceza dosyası ve 11 bin 915 hukuk dosyası sonuçlandırıldı.

Açıklanan verilere göre 2025 yılından 2026 yılına devreden dosya sayısı ise toplam 32 bin 642 olarak kaydedildi. Bu dosyaların 25 bin 175’i ceza, 7 bin 467’si hukuk davalarından oluştu.