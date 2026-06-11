Yapılacak olan bakım nedeniyle yarın Van’ın 5 ilçesine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Yapılan paylaşıma göre Tuşba, Edremit, Gürpınar, Muradiye ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar, söz konusu kesintiden etkilenecek.

Yapılacak bakım faaliyetlerinin ardından hatlara yeniden enerji verilecek.

Van’da yarın kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar şu şekilde;

MURADİYE

Van İli Muradiye İlçesi Yumaklı Sokak, Adaklı Mahallesine Bağlı Adaklı Sokak, Gültepe Mahallesine Bağlı Beydağı Sokak, Yakıncak Sokak, Beydağı Mahallesine Bağlı Yakıncak Sokak, Yakıncak Mahallesine Bağlı Gültepe Han Sokak, Fevziçakmak Mahallesinde 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ERCİŞ

Van İli Erciş İlçesi Yankıtepe, Kızılören, Payköy, Tırmıklı, Hocaali, Deliçay, Ergücü, Keklikova, Salmanağa, Aşağıçökek Mahallelerinde 12.06.2026 Tarihi 09:00-16:30 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Erciş İlçesi Salihiye Mahallesine Bağlı 166 Acarlar Sokak,168.Çavaş Sokak, Yıldızlar Gültepe Sokak, 155.Sokak, 157.Sokakta; 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

EDREMİT

Van İli Edremit İlçesi Yeni Mahalleye Bağlı 7.Cadde, Elmalık Mahallesine Bağlı Elmalık Caddesinde 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

TUŞBA

Van İli Tuşba İlçesi Adıgüzel, Gülsünler, Hıdırköy, Ocaklı, Otluca Mahallelerinde 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesine bağlı 2911.Sokak, 2 Katlı Afet konutları, 2906.Sokak, 2917.Sokak, Kalecik Mahallesine bağlı 2911.Sokak, Seher Sokak, Gül Sokak, İskele Mahallesine bağlı Şemsibey Caddesi, Altıntepe Mahallesine bağlı Özgökçe Sokak, Ferhat Çıkmaz Sokak, Can Sokak, Kızıltaş Sokak, Altıntepe Sokak, Altıntepe1,2,3,4,5,6. Sokaklar, 836, 835 Sokak, Abdurahmangazi Mahallesine Bağlı Zeve Caddesi, Şükrü Yörük Sokakta 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Van İli Tuşba İlçesi İskele Mahallesine bağlı Arıtma Sokak, Cezaevi Sokak, Şemsibey Mahallesine Bağlı Erciş Yolualtıntepe Mahallesine Bağlı Kalecik Yolu Sokak, Sezen Sokak, Sır Sokak, Cansokak, Altıntepe Kümeevler, 836, 835, 834, 833. Sokak, Altıntepe 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Sokak, Abdurahman Gazi Mahallesine Bağlı Şemsibey Caddesinde 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

GÜRPINAR

Van İli Gürpınar İlçesi Dağseven Mahallesine Bağlı Dokuzbaşak Sokakta 12.06.2026 Tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.