Van Valiliğinin koordinasyonunda 100 Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan sergide, kursiyerlerin ürettiği el sanatları, nakış, giyim, dekoratif ürünler ve çeşitli el işi çalışmalar tarihi Van Kalesiinin yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı’nda sergilendi.

Kadınların üretime katılımını teşvik etmek, mesleki becerilerini geliştirmek ve aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların yer aldığı stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında sahne alan çocuk folklor ekibi ve konser etkinlikleri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sergiyi gezen vatandaşlar kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kadınlara, eğitmenlere ve kurumlara teşekkür ederek kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti.

Türkiye genelinde bulunan 600 Aile Destek Merkezi’nin 100’ünün Van’da faaliyet gösterdiğini belirten Balcı, “Bu 100 ADEM aslında kadına verilen kıymetin, değerin ve desteğin göstergesidir. Kadının aklına, yeteneklerine, üretkenliğine verilen destek demektir. Kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

ADEM’lerin yaklaşık dört yıldır yoğun şekilde faaliyet gösterdiğini ifade eden Balcı, bu süreçte yaklaşık 150 bin kadının merkezlerden yararlandığını söyledi.

Her yıl ortalama 35 bin kadının ADEM’lerde düzenlenen kurs ve eğitim faaliyetlerine katıldığını belirten Balcı, kadınların burada meslekî bilgi ve becerilerinin yanı sıra hayata dair önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Kadınların toplumun gelişmesindeki rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Balcı, “Kadının aklından, zekâsından, yetenek ve yetilerinden yararlanmayan toplum, vücudunun yarısı felç olmuş insan gibidir. Kadının gücü Van’ın gücü, kadının gücü Türkiye’nin gücüdür” diye konuştu.

Kadınların eğitimden iş hayatına kadar her alanda daha fazla yer aldığını belirten Balcı, Türkiye’nin geleceğinin kadınların bilgi ve birikimiyle daha da güçleneceğini söyledi. Devletin tüm imkânlarının kadınların gelişimi için kullanılmaya devam edeceğini kaydeden Balcı, yerel ve merkezî kaynakların birleştirilerek kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına daha fazla katkı sunulacağını ifade etti.

Konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Balcı, ADEM’lerin kurulmasında ve faaliyetlerini sürdürmesinde emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, usta öğreticilere, eğitmenlere, kaymakamlara, vali yardımcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık bin usta öğretici ve eğitmenin görev aldığı ADEM’lerde kadınların üretime katılmalarını sağlayan çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Balcı, kadınların hiçbir zaman yalnız olmadığını ve her zaman desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte sergi alanındaki stantları gezerek kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden Balcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yıl sonu sergisi haftasonuda gezilebilecek.