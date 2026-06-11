Gelir İdaresi Başkanlığı, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayılarının illere göre dağılımını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 985 bin 613 olarak kaydedildi. Van’da ise gelir vergisi faal mükellef sayısının 24 bin 935 olduğu bildirildi.

Verilere göre Van’da 2025 yılı Aralık ayında 24 bin 83 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 24 bin 935’e yükseldi. Böylece Van’daki mükellef sayısı yılın ilk beş ayında 852 artarken, yüzde 3,54 oranında yükseliş kaydedildi.

Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi faal mükellefine sahip il 678 bin 996 ile İstanbul oldu. En az gelir vergisi faal mükellefine sahip il ise bin 494 mükellef ile Ardahan olarak açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla gelir vergisi faal mükellefine sahip il Van oldu. Van’ı 22 bin 648 mükellef ile Malatya takip ederken, Erzurum 17 bin 695 mükellef ile üçüncü sırada yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla Van’daki gelir vergisi faal mükellef sayısı 24 bin 935 olarak kayıtlara geçti.