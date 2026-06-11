Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Van turizminde doluluk oranlarının düşük seviyelerde seyrettiğini ve sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Demirhan, Kurban Bayramı döneminde turizm hareketliliğinin beklentileri karşılamadığını belirtti.

“VAN TURİZM AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİYOR”

Yaz sezonuna ilişkin beklentilerin bulunduğunu ancak İran’daki gelişmelerin turizmi olumsuz etkilediğini ifade eden Demirhan, “Kurban Bayramı’nda Van’daki otellerde doluluk oranı, bırakın bayramı normal sezondan bile farklı değildi. Zaten geçen yıl haziran ayından bu yana doluluk oranlarında ciddi bir düşüş vardı.

Nevruz sonrası aylarda maalesef doluluk oranları yüzde 25-30’u geçmedi ve Van turizm açısından çok kötü bir sezon geçiriyor. Yaz dönemi için bir beklenti var ama ortada bir gerçek de var; İran’daki savaş ve yaşanan ekonomik değer kaybı nedeniyle orası bizim için önemli bir pazar olmasına rağmen artık Türkiye onlar için pahalı hale geldi.” diye konuştu.

“ESNAF SON YILLARIN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR”

Van turizminin büyük ölçüde İran pazarına bağlı olduğunu belirten Demirhan, alternatif pazarlara yeterince yönelinemediğini belirterek, “Bu durum seyahat eğilimlerini de etkiliyor, insanlar tereddüt ediyor ve tatile çıkma konusunda isteksiz davranıyor.

Bunun yansımasını sadece otellerde değil, çarşıdaki esnafta, lokantacıda, konfeksiyoncuda yani tüm şehirde görüyoruz. Esnaf son yılların en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Van’ın en önemli gelir kaynaklarından biri turizm olmasına rağmen şu an ciddi bir daralma var, işletmeler giderlerini karşılamakta zorlanıyor, maaş ve sigorta ödemelerinde sıkıntı yaşıyor ve geçen yıla göre giderlerde yaklaşık yüzde 100’e varan artışlar var.” ifadelerini kullandı.

Turizmdeki gerilemenin kent ekonomisine de yansıdığını söyleyen Demirhan, sektörde maliyetlerin arttığını ve işletmelerin zorlandığını dile getirdi.

“BU ŞARTLARDA BİRÇOK İŞLETME AYAKTA KALMAKTA ZORLANIYOR”

Demirhan ayrıca bazı turizm yatırımlarının durdurulduğunu ve otel kapanmalarının yaşandığını söyleyerek, açıklamalarını şöyle tamamladı;

“Bu şartlarda birçok işletme ayakta kalmakta zorlanıyor, bazıları bırakmayı düşünüyor. Ayrıca kapanan oteller var, bazı projeler de durdurulmuş durumda; yani turizmde sadece bir yavaşlama değil, yapısal bir gerileme söz konusu.”