Van'da öğrencilerin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla başlatılan "Kitap Van Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni, Van Atatürk Şehir Stadı'nda yoğun katılımla düzenlendi.

Öğrenciler ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği programda, kitap okuma ve yazma alanlarında başarılı olan öğrencilere bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, yıl boyunca nitelikli ve çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere, beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere teşekkür etti.

"ÇOCUK OKUYUCUSU OLMAYAN TOPLUMLARIN YETİŞKİN OKUYUCUSU OLMAZ"

Kitap okuma kültürünün küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurgulayan Balcı, "Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz anlayışıyla hareket ederek nitelikli kitap okumanın önemini vurguladık." dedi.

13 İLÇEYE BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Proje kapsamında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Vali Balcı, üç aşamalı bir plan uyguladıklarını belirterek, "Bir taraftan kütüphaneler kurarken, bir taraftan kitap temin ettik, diğer taraftan da çocuklarımızı nitelikli kitaplarla buluşturduk." diye konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı, bu kapsamda Van'ın 13 ilçesinde ilk bebek ve çocuk kütüphanelerinin kurulduğunu, yaklaşık 300 okul kütüphanesinin yenilendiğini ve tiyatro binasının yanında büyük bir gençlik kütüphanesinin yapımının sürdüğünü söyledi.

VAN'A 5 MİLYON KİTAP KAZANDIRILDI

Kent genelinde kitap erişimini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Vali Balcı, "İlimize yaklaşık 5 milyon kitap kazandırdık. Van, kitap çeşitliliği ve zenginliği açısından Türkiye'nin en güçlü illerinden biri hâline geldi. Bu kitapların yaklaşık 1 milyon 700 bini TÜBİTAK yayınlarından oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER BİSİKLETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yıl boyunca çeşitli ödül programları düzenlediklerini kaydeden Vali Balcı, "Bugün yılsonu kapanışını yapıyoruz. Yıl içinde en çok kitap okuyan, nitelikli kitap okuyan ve yazma alanında başarılı olan öğrencilerimizi bisikletle ödüllendiriyoruz." dedi.

Programın sonunda öğrencilere bisikletlerin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edilirken, Vali Balcı emeği geçen öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.