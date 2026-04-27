Trendyol 1. Lig’de bir hafta daha geride kaldı. Heyecanlı maçlara sahne olan ligde sezonun son haftasına girildi. Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar bir kez daha takımların süper lig ve play-off hesapları yapmasına neden oldu.

Amed Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 1 – 1 berabere kalmasına rağmen Esenler Erokspor’un deplasmanda Sms Grup Sarıyerspor’a 1 – 0 mağlup olması dengeleri değiştirdi.

Ligde son hafta öncesi süper lige direkt çıkma yönünde avantajı eline alan taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu. Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor, son maç öncesi 73’er puanda bulunuyorlar. İkili averajda avantajlı olan taraf Amed Sportif Faaliyetler. Ligin son haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile, Esenler Erokspor ise sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.

PLAY-OFF’A SON 1 BİLET

Play-off hattındaki yarış da son haftaya kadar taşınmış oldu. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup ederek son haftaya avantajlı giren takım oldu. Deplasmanda Erzurumspor FK ile 1 – 1 berabere kalan Özbeyli Bandırma Spor ise önemli bir avantajı yitirdi. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbeyli Bandırma Spor 57’şer puana sahip. İkili averajda avantaj ise Ankara Keçiörengücü’nde. Ligin son maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile Özbeyli Bandırma Spor ise sahasında Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

37. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Serik Spor Futbol A.Ş. 4 - 2 Atakaş Hatayspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 3 İstanbulspor A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 3 Eminevim Ümraniyespor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 0 Esenler Erokspor

Özbelsan Sivasspor 2 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Boluspor

Erzurumspor FK 1 - 1 Özbeyli Bandırma Spor

Sakaryaspor A.Ş. 0 - 4 Arca Çorum FK

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Sipay Bodrum FK

PAUN DURUMU