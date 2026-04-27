Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi, bölgede su taşkınına yol açtı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılan su, kırsal yerleşim alanına ulaşarak bazı evleri tamamen kullanılamaz hale getirdi.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI, MAHALLEYİ SU ALDI

Bölgede günlerdir devam eden yağışların ardından Ambar Barajı’nda su seviyesi kritik düzeye ulaştı. Bunun üzerine baraj kapakları açılarak fazla suyun tahliyesi sağlandı. Ancak tahliye edilen su, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Şerifoğulları Mahallesi’ne kadar ulaştı.

10 EV TAMAMEN SU ALTINDA KALDI

45 hane ve 161 nüfusun yaşadığı mahallede daha önce tedbir amacıyla boşaltılan 10 ev, su baskını nedeniyle tamamen sular altında kaldı. Evlerin çevresinde biriken suyun seviyesinin yükselmesi, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Su altında kalan yapılar drone ile görüntülenerek durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

"EŞYALARIMIZI BİLE ALAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Aksoy, yaşanan süreçte büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Aksoy, bazı evlerin hâlâ hukuki süreç nedeniyle boşaltıldığını belirterek, “Baraj yapıldıktan sonra uyarılar yapıldı ama insanlar gerekli hazırlığı yapamadı. Eşyalarımızı bile tam alamadık. 10 ev tamamen su altında kaldı.” dedi.

Aksoy, bazı yapıların kamulaştırma ve keşif süreçleri nedeniyle boşaltılamadığını, bu nedenle evlerdeki malzemelerin de sulara gömüldüğünü dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ, MAĞDURİYETİ DERİNLEŞTİRDİ

Bölgede bazı evlerin mahkeme sürecinde olması nedeniyle tam tahliyenin geciktiği belirtiliyor. Vatandaşlar, kamulaştırma ve ödeme süreçlerinin tamamlanmamasının mağduriyetleri artırdığını ifade ediyor.

YAĞIŞLAR VE SU YÖNETİMİ TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, son dönemde artan yağışların baraj doluluk oranlarını yükselttiğine dikkat çekerken, su yönetimi ve yerleşim planlamasının önemine vurgu yapıyor. Bölgede incelemelerin sürdüğü ve hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.