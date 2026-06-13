Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Taşınmaz ve taşıt ilanlarında; sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca kurulan EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmiştir.

İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS sistemine entegre edilmiş olup bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" denildi.

'YALNIZCA EİDS DOĞRULAMASI YAPILMIŞ İLANLAR PAYLAŞILMALI'

Uygulanan yaptırımlara ilişkin, "Bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta EİDS’ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.