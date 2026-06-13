Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrenci başvururken, Van’da ise 18 bin 468 öğrenci sınava katıldı.

Kent genelinde belirlenen okullarda gerçekleştirilen sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Gerekli kontrollerin ardından salonlardaki yerlerini alan öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döktü.

Saat 09.30’da başlayan sınavın ilk oturumunda adaylar 50 soruyu yanıtladı. Adaylara bu bölüm için 75 dakika süre verildi. İlk oturumun ardından verilen 45 dakikalık aranın sonrasında öğrenciler yeniden sınıflara girerek saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda 40 soruyu cevapladı. Öğrenciler bu bölümde soruları yanıtlamak için 80 dakika süre kullandı.

VELİLERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Sınav süresince öğrenciler kadar veliler de büyük heyecan yaşadı. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler okul çevrelerinde, park ve yeşil alanlarda sınavın tamamlanmasını bekledi. Bazı veliler dua ederek çocuklarına destek olurken bazıları ise sınav çıkışında onları karşılamak için okul önlerinde hazır bulundu.

Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler aileleriyle buluştu.

GÖZLER SONUÇLARDA

Tamamlanan LGS’nin ardından öğrenciler ve aileler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sınav sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih işlemleri yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta duyurulacak. Ardından nakil süreci başlayacak ve öğrenciler yerleştirme sürecini takip edecek.