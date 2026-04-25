Van Spor FK sahasında karşılaştığı İstanbulspor A.Ş’ye 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sezon hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

“HEDEFİMİZİ YERİNE GETİRDİK”

Korkmaz, sezon ortasında göreve başladığını hatırlatarak, “Sezon ortasında göreve başladığımızda başkanımız, düşme korkusu yaşamadan rahat bir lig geçirmek istediklerini ifade etti. Bu doğrultuda bir antrenör değişikliğine gidildiğini söyledi.” dedi.

Göreve geldikten sonra hedefe ulaştıklarını vurgulayan Korkmaz, “Çok şükür ligin hiçbir safhasında düşme korkusu yaşamadık. Hatta bir dönem play-off oynayabilir miyiz diye düşündük. Ama en azından başkanımızın bizi çağırdığı hedefi tutturmuş olarak iç saha fikstürümüzü tamamlıyoruz. Daha iyisi olabilirdi ancak Vanspor rahatlıkla ligde kaldı.” diye konuştu.

“İSTANBULSPOR MAÇI DAHA ÇOK İSTEDİ”

Karşılaşmayı da değerlendiren Korkmaz, “Maçın genelinde İstanbulspor bizden daha istekliydi. Daha motive ve daha enerjik oynadılar. Maçın içinde kazanabileceğimiz anlar vardı ancak genel anlamda kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyamadık.” diye kaydetti.

Ligin son haftalarına dikkat çeken Korkmaz, “Bu tür maçlar sezon sonlarında yaşanabiliyor. Keşke önceki haftalardaki ciddiyetimizi bu maçta da gösterebilseydi” ifadelerini kullandı.

“HAKEMİN YÖNETİMİNDEN MEMNUNUM”

Karşılaşmanın hakemini de değerlendiren Korkmaz, “Hocayı tebrik ediyorum. Bence oldukça iyi bir yönetim gösterdi. Ligimizde sıkça çalınan bazı faulleri çalmayarak oyunun akmasını sağladı. Bu da seyir zevki yüksek bir maç izlememize katkı sundu.” dedi.

“TESİS SIKINTILARI PERFORMANSIMIZI ETKİLEDİ”

Takımın yaşadığı sorunlara da değinen Korkmaz, “Yaklaşık 2 ay boyunca tesisleri kullanamadık. Bu süreçte antrenmanlarımızı halı sahada ve spor salonlarında yapmak zorunda kaldık. Bu durum hem sakatlıkların artmasına hem de oyun anlamında istediklerimizi çalışamamamıza neden oldu.” ifadelerini kullandı.

“VAN’DA OLMAKTAN MUTLUYUM”

Van’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Korkmaz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; "Henüz ayrılmıyorum. Futbolda ayrılıklar ve birleşmeler olabilir. Ancak Van’da geçirdiğim süreyi her zaman mutlulukla hatırlayacağım." dedi.