Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatımızı güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarımızı sürdürüyoruz. Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz.

Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231,8 milyon TL tahsis etmiştik. Mart ve nisan aylarını kapsayan 2'nci dönemde ise 352 projeye toplamda 187,4 milyon TL hibe desteği sağladık. Ayrıca, üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs" ifadelerini kullandı.