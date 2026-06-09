Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan 2025 yılı mevduatın illere ve bölgelere göre dağılımına ilişkin raporda Türkiye genelinin yanı sıra Van’a ait bankacılık verileri de yer aldı. Açıklanan verilere göre Van’da toplam mevduat 42 milyar 776 milyon TL olarak belirlendi.

Verilere göre Van’da 2025 yılı içerisinde tasarruf mevduatı 20 milyar 103 milyon TL, resmi kuruluşlar mevduatı 1 milyar 369 milyon TL, ticari kuruluşlar mevduatı 8 milyar 11 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Döviz tevdiat hesabına ait mevduat 3 milyar 598 milyon TL olurken, diğer kuruluşlar mevduatı 1 milyar 62 milyon TL olarak açıklandı. Kıymetli madenler depo hesapları ise 8 milyar 632 milyon TL olarak yer aldı.

Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri arasında en yüksek mevduat 72 milyar 124 milyon TL ile Elazığ’da kaydedildi. Malatya 69 milyar 492 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, Van 42 milyar 776 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde toplam mevduat büyüklüğü ise 25 trilyon 728 milyar 273 milyon TL olarak açıklandı.