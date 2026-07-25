TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun canlı yayın konuğu olan Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van OSB'deki mevcut durum, altyapı çalışmaları, tekstil yatırımları, eğitim projeleri ve yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Organize sanayi bölgelerinin kentlerin ve bölgelerin ekonomik kalkınmasındaki kritik rolüne değinen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Organize sanayi bölgeleri şehirlerin gülen yüzleridir; kalkınmanın, büyümenin ve istihdamın ana odak noktalarıdır.

Bir şehirde, bir bölgede eğer sanayi iyiyse, Organize Sanayi Bölgesi kümelenmesi iyi bir gelişim ve kalkınma hamlesi gerçekleştirmişse o şehirdeki ve bölgedeki refah seviyesi daha da yükseliyor demektir. Hamdolsun, Organize Sanayi Bölgemiz özellikle son 7-8 senedir çok ciddi büyümeler ve hamleler gerçekleştirmektedir. İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çok ciddi katkılar sunmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi şu an 525 hektarlık bir alanı, 5 etabı, 10 binin üzerinde istihdamı ve 180 civarındaki fabrikasıyla ülke ekonomisine katkı sunuyor" dedi.

"63 hektarlık alanda altyapı çalışmaları sürüyor"

Sanayici ve üreticilere yeni yatırım alanları açmak için altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler de bu konuda özellikle altyapı çalışmalarımızı yürüterek yeni sanayiciyi ve üreticiyi ilimize, bölgemize kazandırmak için mücadele sürdürüyoruz. Yeni gelişme bölgelerini Organize Sanayi Bölgemize kazandırıyoruz. Mesela şu an 63 hektarlık alanımızda karma Organize Sanayi Bölgesine yönelik bir altyapı çalışması devam ediyor. İnşallah bu sene sonunda tamamlandıktan sonra orada da yaklaşık 40 sanayi parselimizi yeni sanayici, üretici ve imalatçılara kazandırmak için tahsis süreçlerimizi başlatacağız. Yeni üretici ve imalatçıları oraya alarak yeni istihdam ve gelişim kodlarıyla bölgemize güç katacağız."

"Tekstil sektöründe hedef 50'nin üzerinde fabrika"

Van'ın genç nüfus potansiyeline dikkat çekerek emek yoğun sektörlere ağırlık verdiklerini vurgulayan Aslan, tekstil yatırımlarına ilişkin şu detayları paylaştı:

"İlimiz, bölgenin ve ülkenin en genç nüfusuna sahip ve bünyesinde ciddi bir genç nüfus potansiyeli barındırıyor. Bizler de bu genç nüfusumuzun iş bulması ve istihdamı noktasında, özellikle emek yoğunluklu sektörler babında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 4-5 senedir Organize Sanayi Bölgemizin 100 hektarlık alanını Tekstil ve Hazır Giyim OSB olarak ilan ettik. Burada Büyükşehir Belediyemiz, Van Valiliğimiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüzle beraber altyapıları tamamladıktan sonra ciddi tekstil yatırımları söz konusu oldu. Şimdiye kadar 25 civarında özel ve uluslararası nitelikteki güçlü firmaya tahsisler yaptık, oralarda üretimler başladı."

Kamu eliyle yapılan tekstil fabrikası yatırımlarına da değinen Aslan, "Van Valimizin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer yatırımcı kuruluşlarımızın desteğiyle o bölgede daha önce 5 bin metrekare kapalı alana sahip 10 tekstil fabrikası yapıldı ve üretime geçti. Geçen sene valimizin öncülüğünde 10 tekstil fabrikasının daha temelleri atıldı.

İnşaat süreçleri tamamlandı; inşallah idari süreçleriyle beraber ağustosun sonu ve eylül itibarıyla oralarda da üretime hazır hale gelinecek. Böylece kamu tarafından 20 fabrika yapılmış oldu. Geçen ay valimiz bizlerle yeni bir planlamanın içerisine girdiler ve 10 fabrika daha yapacaklarını belirttiler. Valimiz, siyasilerimiz, yerel yöneticilerimiz, Sanayi ve Ticaret Odamız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber 'Bu ildeki genç nüfus işsiz kalmayacak' hedefini koyduk. 10 fabrikanın daha kararı alındı, yer tahsis süreçlerini sürdürüyoruz.

İnşallah ağustos ayı içerisinde o fabrikaların da inşaat alanlarının ihaleleri yapılacak ve inşaat süreçleri başlayacaktır. Onlarla beraber 30'u kamu, 20'nin üzerindekiler ise özel sektör tarafında olmak üzere 50'nin üzerinde tekstil fabrikamız olacak. Sadece tekstil bölgesinde 15-20 bin istihdamımız söz konusu olacaktır. Karma Organize Sanayi Bölgemizle beraber istihdam potansiyelini 30-40 binlerden 50 binlere doğru taşıyacağız" diye konuştu.

"Ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz yüksek"

Van OSB'deki karma sanayi faaliyetleri hakkında bilgi veren Aslan, "Bölgemiz karma organize sanayi bölgesidir. Yapı kimyasallarından mermer fabrikalarına, bordür ve taş fabrikalarından kapı ve mutfak gibi ahşap grubundaki tüm faaliyetlere kadar birçok alanda üretimimiz mevcut.

Depo, poşet, musluk, temiz su borusu, un, yem ve gıda grubunda helva, lokum, cips üreten birçok fabrikamız faaliyet yürütmektedir. Bir ilin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin yüzde 80'inden fazlası Organize Sanayi Bölgemizde üretiliyor. Ürün çeşitliliğimiz çok, kalitemiz hamdolsun çok iyi ve nitelikli üretimler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSB içerisinde bir eğitim kampüsü oluşturuyoruz"

Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim projelerine önem verdiklerini belirten Aslan, şu ifadeleri kaydetti:

"Üretimin ve sanayinin en verimli çalışabilmesi için nitelikli ara elemana çok ciddi ihtiyaç vardır. Bunu nitelikli liselerle, endüstri meslek liseleriyle, teknik boyutlu meslek yüksekokullarıyla ve mühendisliklerle çözmemiz lazım. Gençlerimizi sadece üniversite mezunu yapmak yerine sanayide ve imalatta çalışabilecekleri kalifiye elemanlar haline getirmek gerekiyor.

Bu amaçla Organize Sanayi Bölgemizde bir eğitim kampüsü şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz tarafından inşa edilen kreş ve anaokulumuz eğitimine devam ediyor. 2018 yılında bin 500 kapasiteli meslek lisesini inşa ettik, bu sene 6. dönem mezunlarını verdi. Şu an bini aşkın gencimiz uygulamalı eğitim alıyor. Bunun yanında Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz ile iş birliği yaparak alan tahsisinde bulunduk ve YÖK tarafından Van Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu tescil edildi.

Üniversitemiz yakın zamanda atölye ve laboratuvarlarını inşa ederek teknik meslek yüksekokullarını buraya taşıyacak. Meslek lisesinden sonra meslek yüksekokulu ile kalifiye eleman sayısını artırmayı hedefliyoruz."

"İkiz dönüşümle çevreci ve dijital sanayi"

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin projelerini de aktaran Başkan Aslan, "Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm artık sanayinin vazgeçilmezleri arasındadır. Verilerin sağlıklı akışı için dijital dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ediyor, elektrik, su ve doğalgaz altyapılarımızı güçlendiriyoruz.

İkiz dönüşümün ikinci ayağı olan yeşil dönüşüm de son derece önemlidir. Dünya ve ülkemiz ciddi iklim krizleriyle, kuraklıkla karşı karşıya. Avrupa pazarlarına ihracat yapabilmek ve üretimi büyütmek için karbon ayak izini emisyonun sıfır olacağı noktalara çekmemiz gerekiyor. Çevreci bir yönetim anlayışıyla; su toplama ve yeşillendirme alanları oluşturarak, filtreleme sistemlerini etkin kılıp çevreye duyarlılığı en Üst seviyeye çıkararak çalışmalarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK bünyesinde sürdürüyoruz. Terörsüz süreçle birlikte bölgemiz çok daha güvenli ve istikrarlı hale gelecektir; bu da Van'ımız ve bölgemiz için büyük fırsatlar doğuracaktır" şekilde konuştu.