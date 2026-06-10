Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’da konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdek, Van’da son dönemde dengesiz göç hareketliliği yaşandığını ve buna paralel olarak konut arzında yetersizlik oluştuğunu söyledi.

Özdek, özellikle yaz aylarında diğer illerden Van’a göç yaşandığını belirterek, mevcut konut stokunun bu nüfus hareketini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Özdek, asgari ücretle geçinen vatandaşların uygun konuta erişiminin oldukça zorlaştığını kaydetti.

“KONUT KONUSUNDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR”

Van’da barınma sorununun devam ettiğini belirten Özdek, kiralık konut problemine çözüm üretilmemesi halinde sosyal sorunların da artabileceğini ifade ederek, “Bu bölgede şu anda konut konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Van, son zamanlarda dengesiz bir şekilde göç alıyor. Gelen göç hareketine karşılık konut sayısında belirgin bir yetersizlik var. Özellikle yaz aylarında diğer illerden yoğun bir göç alıyoruz ve bu durum kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Asgari ücretle geçinen hiçbir vatandaşın düzgün bir ev bulup içine yerleşmesi neredeyse mümkün değil. Van’da ciddi bir barınma sorunu var. Eğer kiralık konut problemi çözülmezse, bunun daha büyük sosyal sorunlara yol açacağı çok açık. Bu sorun ortadan kaldırılmazsa daha da büyüyecek.” diye kaydetti.

“KONUT ÜRETİMİ ŞART”

Yaklaşık 30 yıldır Van’da düzenli bir imar planı uygulanmadığını iddia eden Özdek, “Van’da artan nüfus karşısında acil şekilde konut üretimi yapılması gerekiyor. Mekansal planlamalarla birlikte şehrin yeniden ele alınması şart. Neredeyse 30 yıldır Van’a düzenli bir imar planının gelmediğini görüyoruz. Çevre yolunun tamamlanmamış olması da bu süreci daha da zorlaştırdı. Van kendi kabuğunu kırabilmiş bir şehir değil; dışa doğru genişleyemediği için yapılaşma ve yaşam alanları ciddi şekilde kısıtlanmış durumda” şeklinde konuştu.

“KİRA FİYATLARI BÜYÜK ŞEHİRLERLE YARIŞIR SEVİYEYE GELMİŞ DURUMDA”

Özdek ayrıca, Van’daki kira fiyatlarının yüksek olduğunu ve bazı bölgelerde büyük şehirlerle yarışır hale geldiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Şu anda Van’da kiralar da oldukça yüksek, hatta neredeyse büyük şehirlerle yarışır seviyeye gelmiş durumda. Bu da özellikle dar gelirli vatandaşları ciddi şekilde zorluyor, insanlar ekonomik olarak çok ciddi bir yük altında. Bu sorunun çözümü için ilgili kurumların ivedilikle planlama yapıp uygulamaya geçmesi gerekiyor.”