Ligin 38. haftasında oynanacak mücadelede, küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Atakaş Hatayspor ile ligde kalmayı 3 hafta önce garantileyen kırmızı-siyahlı ekip kozlarını paylaşacak.

Sezonun son haftasında büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalarda bir yandan Süper Lig’e direkt yükselecek 2. takım netleşecek, diğer yandan play-off hattındaki sıralama belli olacak. Vanspor ise sezonu galibiyetle kapatmak için sahaya çıkacak.

Atakaş Hatayspor ile İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki mücadele, 1 Mayıs Cuma günü Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak. Saat 14.30’da başlayacak karşılaşma öncesi biletler bugün itibarıyla satışa sunuldu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Atakaş Hatayspor - İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Numaralı A Tribün: 40 TL

Misafir Tribünü: 40 TL

Karşılaşmanın biletleri, bugün itibarıyla biletinial.com platformu üzerinden satışa çıkarıldı.