Van’da uzayan kış mevsiminin ardından nihayet bahar kendini göstermeye başladı. Yağan yağmurlarla birlikte çiçek açan meyve ağaçları, baharın müjdecisi oldu.

Van’da çevre, yeşilin tonlarına bürünmeye ve baharın canlılığını yansıtmaya başlarken, çiçeklenen meyve ağaçları da gözlerin pasını silmeye yetti.

Havaların ısınmasıyla tomurcuklanan ağaçlar, kentin belli noktalarını adeta renk cümbüşüne çevirdi. Özellikle kayısı, badem ve erik ağaçlarında açan çiçekler, Van genelini beyaz ve pembe tonlara bürüdü.

Şehirdeki parklardan kırsal alanlara kadar karşılaşılan güzel manzara, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Meyve ağaçlarının çiçek açması adeta kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Birçok vatandaş da açan meyve ağacı çiçekleri önünde fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştiriyor.