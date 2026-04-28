Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Van, bu kez yaban hayatına dair etkileyici bir görüntüyle gündeme geldi. İpekyolu ve Çatak ilçesi kırsalında, beyaz örtüyle kaplı arazide yiyecek arayışına çıkan kızıl tilki, uzun süren takibin ardından hedefine kilitlendi.

Karın altındaki sesleri dinleyerek avının yerini tespit eden tilki, ani bir hamleyle metrelerce yükseğe zıplayarak karların arasına daldı. Kar örtüsünün yer yer etkisini sürdürdüğü arazide yiyecek arayan tilki, bir süre çevresini dikkatle gözlemledikten sonra aniden harekete geçti.

Hızlı ve çevik hareketleriyle avına yönelen tilki, başarılı bir av gerçekleştirdi. Ortaya çıkan görüntüler, yaban hayatının doğallığını ve avcılık içgüdüsünü gözler önüne sererken, izleyenleri de adeta belgesel sahnelerini aratmayan bir yolculuğa çıkardı.