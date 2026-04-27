TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 38 ilde gayrimenkul (iş yeri) satışı gerçekleştirecek. Van’da satışı yapılacak iş yerleri; Başkale ilçesi Yeni mahallede 2, Gürpınar ilçesi Kığzı mahallesinde ise 2 olmak üzere toplamda 4 iş yerinden oluşuyor.

Alıcılar, iş yerlerini yüzde 10 peşin 96 ay vade, yüzde 10 peşin 120 ay veya 180 ay vade ya da yüzde 30 peşin 60 ay vade ile açık artırmayla satın alabilecek.

HANGİ İLLERDE İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK?

38 ildeki iş yeri satışları; Van, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilecek.

MÜZAYEDE YERİ VE SAATİ

Açık artırmalar, 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda (Küçükçekmece) ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans merkezi’nde yapılacak.

Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden tüm detaylara ulaşılabilecek ve bu adres üzerinden teklif verilebilecek.