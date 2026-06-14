Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sempozyumu, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve uzman hekimlerin katılımıyla başladı. Çocuk sağlığı alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı sempozyumda, bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi ve sempozyumun Oturum Başkanı Prof. Dr. Kamuran Karaman, sağlık alanında düzenlenen bilimsel organizasyonların hem hekimlerin mesleki gelişimine hem de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Başhekim Karaman, Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak yalnızca sağlık hizmeti sunan bir kurum değil, aynı zamanda bilimsel üretimin ve akademik çalışmaların merkezi olma sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, düzenlenen sempozyumun bu anlayışın önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

“İki Gün Boyunca Çocuk Sağlığının Birçok Önemli Konusunu Ele Alacağız”

Sempozyum kapsamında alanında uzman akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını belirten Prof. Dr. Kamuran Karaman, çocuk sağlığının güncel başlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Karaman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ve yarın boyunca yenidoğan, enfeksiyon, kardiyoloji, acil yaklaşım, alerji, beslenme ve çocuk sağlığının birçok güncel konusunu alanında deneyimli konuşmacılardan dinleme fırsatı bulacağız. Bilimin sürekli gelişen ışığında günlük pratiğimizi güçlendirecek bilgileri paylaşırken aynı zamanda farklı bakış açılarından da yararlanacağız. Sağlık alanında bilgi sürekli yenileniyor. Bizler de bu değişimi ve gelişimi yakından takip ederek hastalarımıza en doğru ve en güncel hizmeti sunmak zorundayız.”

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine değinen Karaman, bu tür bilimsel toplantıların genç hekimler ve sağlık çalışanları için de önemli bir eğitim fırsatı sunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Önde Gelen Akademisyenleri Van’da

Sempozyuma çocuk sağlığı alanında Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Çiftçi de katıldı.

Alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, sempozyum kapsamında gerçekleştirecekleri sunumlarla çocuk enfeksiyon hastalıkları, koruyucu sağlık hizmetleri, güncel tedavi yaklaşımları ve pediatri alanındaki son gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Prof. Dr. Kamuran Karaman, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden gelen bilim insanlarının sempozyuma ayrı bir değer kattığını belirterek, “Ülkemizin çok değerli akademisyenlerini Van’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. Ergin Çiftçi gibi alanında otorite isimlerin bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarımızla paylaşacak olması, sempozyumumuzun bilimsel niteliğini daha da güçlendirmektedir” dedi.

“Van Bilimsel Organizasyonların Önemli Merkezlerinden Biri Haline Geliyor”

Van’ın son yıllarda sağlık, eğitim ve akademik alanlarda önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, şehrin bilimsel etkinlikler açısından da önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Karaman, “Van’ın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve akademik potansiyel bu tür organizasyonlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Hem üniversitemiz hem de hastanemiz bünyesinde düzenlediğimiz bilimsel toplantılarla sağlık alanındaki gelişmelere katkı sunmaya devam ediyoruz. Şehrimizin akademik kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayan her etkinliği son derece kıymetli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mesleki Dostluklarımızın Güçlenmesine Katkı Sağlayacak”

Bilimsel toplantıların yalnızca akademik bilgi paylaşımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Karaman, hekimler arasındaki iletişim ve dayanışmanın da sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Karaman açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Van’ın eşsiz güzelliğinde düzenlenen bu sempozyumun yalnızca bilimsel açıdan değil, mesleki dostluklarımızın güçlenmesi açısından da verimli geçmesini diliyorum. Farklı üniversitelerden ve sağlık kuruluşlarından gelen meslektaşlarımızla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmak, gelecekteki ortak çalışmalar için de önemli fırsatlar sunacaktır.”

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Katkı Sunacak

İki gün sürecek sempozyum boyunca yenidoğan sağlığı, çocuk enfeksiyonları, çocuk kardiyolojisi, alerjik hastalıklar, beslenme, acil yaklaşımlar ve çocuk sağlığını ilgilendiren pek çok güncel konu uzman isimler tarafından ele alınacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun, sağlık çalışanlarının bilgi birikiminin artırılmasına, akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesine önemli katkılar sunması bekleniyor. Organizasyon, çocuk sağlığı alanında çalışan hekimler ve sağlık profesyonelleri için önemli bir bilimsel platform olma özelliği taşıyor.