Vanspor’un maçı canlı yayınlanacak! Vanspor – Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Kamyoneti sudan çıkarmak için bölgeye vinç sevk edildi.

Suyun bir süre sürüklediği kamyonet, taşlara takılarak durdu.

Kamyonette ve olay anında yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı iddia edilen kapalı kasa hafif ticari kamyonet, bir süre sonra hareket ederek yoldan çıktı ve Bahçesaray Çayı'na düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçesaray ilçe merkezinde meydana geldi.

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