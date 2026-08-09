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Yerli ve yabancı dağcılara çağrıda bulunan Civaş, "Lütfen dağımızı temiz tutalım. Doğaya sahip çıkalım, çevreye karşı duyarlı olalım ve örnek davranış sergileyelim. Ağrı Dağı hepimizin ortak değeridir" dedi.

Tırmanışa rehberlik eden Ağrı Dağı yerel rehberi Resul Civaş, Van Gölü’nün yanı sıra Ağrı Dağı ve çevresinin de korunması gerektiğini belirtti.

Zorlu tırmanışın ardından Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşan grup, burada çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Van Gölü’nün temiz tutulmasına dikkat çekmek amacıyla Ağrı Dağı’na tırmanan aktivistler, zirvede "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" yazılı pankart açtı. Aktivistler, Van Gölü ve çevresinin korunması ve doğanın gelecek nesillere temiz bırakılması çağrısında bulundu.

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