Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ulusal ve mahalli öneme sahip toplam 117 sulak alan bulunurken, Van bu alanların 11’ine ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ulusal ve mahalli öneme sahip sulak alanlara ilişkin verileri açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde ulusal öneme sahip sulak alan sayısı 59, mahalli öneme sahip sulak alan sayısı ise 58 olarak kaydedildi. Van’da ise ulusal öneme sahip sulak alan sayısı 7, mahalli öneme sahip sulak alan sayısı ise 4 olarak belirlendi.

Van’da ulusal öneme haiz sulak alanlar arasında; Akgöl bin 203 hektar, Karasu Deltası 339 hektar, Turna (Keşiş) Gölü 3 bin 45 hektar, Bendimahi Deltası 27 bin 177 hektar, Çelebibağ Sazlıkları bin 337 hektar, Dönemeç Deltası 5 bin 945 hektar ve Erçek Gölü 22 bin 269 hektar alanla yer aldı. Toplamda Van’daki ulusal öneme haiz sulak alanların yüzölçümü 61 bin 315 hektar olarak raporlarda kaydedildi.

Van’da mahalli öneme haiz sulak alanlar arasında Edremit Sazlıkları 321 hektar, Gövelek Gölü 287 hektar, Van Sazlıkları 153 hektar ve Çiçekli Gölü 523 hektar alana sahip oldu. Van’daki mahalli öneme haiz sulak alanların toplam büyüklüğü ise bin 284 hektar olarak kaydedildi.

Van, Türkiye genelinde ulusal öneme haiz sulak alan sayısının en fazla olduğu il olurken, mahalli öneme haiz sulak alan sayısında ise Sakarya ile birlikte birinci sırayı paylaştı.