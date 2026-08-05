Özellikle Hatuniye Caddesi'nin devamı niteliğindeki Melen Caddesi ile Atatürk Kültür Parkı çevresi, Selimbey Mahallesi ve İskele Caddesi'ne uzanan güzergâhta çalışmaların yıllardır tamamlanamaması, bölge halkını mağdur ediyor.

2022 yılında dönemin Van Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından Hatuniye Caddesi'nde başlatılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları, Melen Caddesi ve Atatürk Kültür Parkı çevresine kadar ulaşmıştı.

Daha sonra ikinci etap kapsamında Atatürk Kültür Parkı'ndan Selimbey Mahallesi'nin bir bölümünü de içine alacak şekilde İskele Caddesi güzergâhına kadar yolun genişletilmesi ve asfaltlanması planlanmıştı.

Aradan geçen süreye rağmen çalışmaların halen tamamlanmaması, vatandaşların tepkisini artırdı. Bölge sakinleri, Melen Caddesi ile Atatürk Kültür Parkı çevresinde geçen yıldan bu yana yalnızca yaklaşık 350-400 metrelik bölümde asfalt çalışması yapıldığını, yolun geri kalan kısmında ise çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

"Yol genişletildi ancak kaldırımlar düzensiz bırakıldı"

Vatandaşların en çok dikkat çektiği konulardan biri de yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan kaldırım düzensizlikleri oldu. Yol genişletme çalışmaları kapsamında bazı yapıların geriye çekilmesi için geçmişte çeşitli işlemler yapıldığı belirtilirken, sonraki süreçte bazı bölgelerde yeni yapıların yol ve asfalt sınırına çok yakın şekilde inşa edildiği ileri sürüldü.

Bunun sonucunda bazı noktalarda kaldırımların bina duvarlarına kadar yaklaştığı, bazı bölgelerde ise kaldırım genişliğinin 2 ila 2,5 metreye kadar çıktığı ifade edildi. Vatandaşlar, aynı cadde üzerinde farklı kaldırım ölçülerinin oluşmasının kent estetiğini olumsuz etkilediğini belirterek, yeterli denetim ve planlama yapılmadığını savundu.

Atatürk Kültür Parkı çevresindeki cadde üzerinde bazı kaldırımların bina duvarlarına sıfır şekilde ilerlediğine dikkat çeken vatandaşlar, bu durumun yayaların güvenli ve rahat şekilde hareket etmesini zorlaştırdığını dile getirdi.

"Kaldırım alanları moloz ve taşlarla dolu"

Yol çalışmaları kapsamında açılan bazı kaldırım alanlarında henüz düzenleme yapılmadığı, birçok noktada boşlukların moloz ve taşlarla doldurulduğu görüldü. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle vatandaşların zaman zaman yolun içinden yürümek zorunda kaldığı görülürken, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler açısından mevcut durumun risk oluşturduğu belirtildi.

Cadde üzerindeki bazı kavşak ve bağlantı noktalarının da düzensiz olduğu, trafik akışını kolaylaştıracak yol düzenlemeleri ile sinyalizasyon çalışmalarının henüz tamamlanmadığı dile getirildi. Melen Caddesi ile Eski kale yolu yolunun devamı niteliğindeki Selimbey Mahallesi güzergâhında ise yaklaşık bir aydır herhangi bir çalışma yapılmadığı öne sürüldü.

İskele Caddesi yoluna kadar uzanan ve toplam uzunluğu yaklaşık 2-3 kilometre olan güzergâhın uzun süredir tamamlanamadığını anlatan bölge sakinleri, çalışmaların planlı ve koordineli yürütülmediğini belirterek, yolun farklı noktalarında uzun süre bekleyen kazı alanlarının hem ulaşımı hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Kışın çamur, yazın toz ve duman"

Yol çalışmalarının uzaması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar, kış aylarında çamurla, yaz aylarında ise yoğun tozla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Özellikle araçların geçişi sırasında oluşan toz bulutlarının evlere ve iş yerlerine ulaştığını ifade eden vatandaşlar, yolun uzun süredir tamamlanmamasının yaşam kalitesini düşürdüğünü dile getirdi. Vatandaşlar ayrıca yol bağlantı noktalarındaki aydınlatma, trafik düzenlemesi ve sinyalizasyon eksikliklerinin de halen devam ettiğini belirtti.

Kale Yolu ve İskele Yolu'nun yerli ve yabancı turistlerin de yoğun olarak kullandığı önemli güzergâhlar arasında bulunduğunu belirten vatandaşlar, bozuk yollar ve yoğun toz nedeniyle turistlerin şehirdeki gezilerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Van Kalesi, Atatürk Kültür Parkı ve İskele Sahil Yolu gibi kentin önemli turizm noktalarına ulaşım sağlayan güzergâhların uzun süredir tamamlanamamasının Van'ın şehir imajına zarar verdiği ifade edildi.

"İskele Mahallesi'nde de çalışmalar ağır ilerliyor"

İskele Sahil Yolu'nun bağlantı noktalarından biri olan İskele Mahallesi'nde devam eden çalışmaların da oldukça yavaş ilerlediği belirtildi. Vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirterek, farklı kurumların yürüttüğü çalışmaların birbirinden bağımsız ilerlemesinin zaman ve kaynak kaybına yol açtığını ifade etti. Şehrin birçok noktasında kazı, altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarının farklı zamanlarda yapılmasının yolların tekrar tekrar bozulmasına neden olduğu ileri sürüldü.

"Asfalt mevsimi geçmeden çalışmalar tamamlanmalı"

Van'da asfaltlama çalışmalarının belirli hava şartlarında yapılması gerektiğini hatırlatan vatandaşlar, çalışmaların mevsim şartları dikkate alınarak hızlandırılmasını istedi. Hava sıcaklıklarının düşmesinden sonra yapılan asfalt çalışmalarının uzun vadede sorun oluşturabildiğini belirten vatandaşlar, bazı bölgelerde kısa süre içerisinde çökmeler ve bozulmalar yaşandığını ifade etti.

Edremit ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde çevre yolu bağlantı güzergâhında yaşanan çökmelerin, zamansız ve yeterli altyapı hazırlığı yapılmadan gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarına örnek olduğu dile getirildi. Vatandaşlar, plansız ve koordinasyonsuz yapılan çalışmaların kısa süre sonra yeniden onarım gerektirdiğini, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellediğini savundu.

"Şehrin merkezindeki çalışmalar neden durdu"

Bu yıl Van Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ağırlıklı olarak Vangölü Sahil Yolu'nun belirli bölümlerine yönlendirdiğini ifade eden vatandaşlar, şehir merkezindeki birçok yol çalışmasının ise yavaşladığını veya durma noktasına geldiğini belirtti.

Kentin ana arterlerinde devam eden çalışmaların hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar, özellikle Melen Caddesi, İskele Yolu ve Hatuniye Caddesi'nin devamında bulunan güzergâhların öncelikli olarak tamamlanmasını talep etti. Bölge halkı, Van Valisi Ozan Balcı'ya çağrıda bulunarak yol çalışmalarının yerinde incelenmesini, yaşanan aksaklıkların nedenlerinin araştırılmasını ve gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen çalışmaların uzun ömürlü, düzenli ve şehir estetiğine uygun şekilde tamamlanması gerektiğini belirterek, "Yol genişletme çalışmaları yapılırken kaldırımların bazı noktalarda bina duvarlarına sıfır, bazı noktalarda ise çok geniş bırakılması kabul edilemez. Yapılan yolların kalıcı ve estetik olması için çalışmaların daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyon içerisinde hareket ederek Melen Caddesi, İskele Yolu, Hatuniye Caddesi'nin devamı ve İskele Mahallesi'nde devam eden çalışmaları bir an önce tamamlamasını gerek. Kaldırımlar standartlara uygun hale getirilmeli, yol bağlantılarının düzenlenmeli. Van'ın ana arterlerinde yıllardır devam eden çalışmaların artık tamamlanmalı. Kış gelmeden yolların asfaltlanmasını, kaldırımların düzenlenmesini ve şehrin önemli ulaşım güzergâhlarının güvenli hale getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.