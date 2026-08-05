Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun yıkım süreci nedeniyle yeni sezonda iç saha maçlarını hangi sahada oynayacağı merak konusu olan Van Spor FK için ilk hafta adresi belli oldu. TFF, ilk 8 haftalık fikstürü açıklamasına rağmen Vanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacağı stadı resmi olarak duyurmamıştı.

Yapılan son güncellemeyle birlikte Vanspor'un ilk iç saha maçını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı TFF kayıtlarına resmen işlendi.

İLK MAÇ AKHİSAR STADI’NDA

2011 yılında meydana gelen Van depremlerinin ardından hasar gören Van Atatürk Şehir Stadyumu, yapılan güçlendirme çalışmalarıyla bugüne kadar hizmet vermeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde yeni stat projesi için imzaların atılmasının ardından mevcut stadın yıkım sürecine gireceği açıklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Vanspor'un yeni sezonda iç saha maçlarını nerede oynayacağı merak ediliyordu. TFF’nin resmi duyurusuna göre Van Spor FK ilk iç saha maçını Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak.

İLK MAÇ KAYSERİSPOR İLE

TFF'nin açıkladığı programa göre temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Kayserispor Futbol A.Ş.'yi, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda konuk edecek.