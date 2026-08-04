Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, özellikle bugün ve yarın birçok ilçede yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Van’da ortalama hava sıcaklığının 32 derece civarında olması beklenirken, bazı ilçelerde sıcaklıkların daha yüksek değerlere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirirken, rüzgârın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıkladı. Açıklanan tahminlere göre yüksek sıcaklıkların bugün ve yarın Van'ın birçok ilçesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Van’da iki günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

04 Ağustos Salı: Sıcak 17/37 C

05 Ağustos Çarşamba: Sıcak 17/35 C

Başkale;

04 Ağustos Salı: Az bulutlu 16/30 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 16/30 C

Çaldıran;

04 Ağustos Salı: Az bulutlu 14/32 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 15/32 C

Çatak;

04 Ağustos Salı: Sıcak 12/38 C

05 Ağustos Çarşamba: Sıcak 13/36 C

Edremit;

04 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu 18/31 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 18/30 C

Erciş;

04 Ağustos Salı: Sıcak 17/35 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 17/34 C

Gevaş;

04 Ağustos Salı: Az bulutlu 17/32 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 17/31 C

Gürpınar;

04 Ağustos Salı: Sıcak 17/37 C

05 Ağustos Çarşamba: Sıcak 17/35 C

İpekyolu;

04 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu 18/31 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 18/30 C

Muradiye;

04 Ağustos Salı: Sıcak 21/36 C

05 Ağustos Çarşamba: Sıcak 21/35 C

Özalp;

04 Ağustos Salı: Az bulutlu 16/34 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 16/34 C

Saray;

04 Ağustos Salı: Az bulutlu 16/32 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 16/33 C

Tuşba;

04 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu 18/31 C

05 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu 18/30 C