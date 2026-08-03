Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan 2025 yılı iş kazası istatistiklerine göre Türkiye genelinde iş kazaları sonucu bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde Van'da meydana gelen iş kazalarında ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk-İş İl Başkanı Salih Çalımlı, Van’da iş olanaklarının yetersiz olması nedeniyle birçok gencin batı illerine çalışmaya gittiğini ifade etti.

Van'ın genç nüfusunun yüksek olmasına rağmen istihdam olanaklarının yetersiz olduğunu belirten Çalımlı, bu durumun gençleri farklı illerde iş aramaya yönelttiğini dile getirdi. Batıya çalışmaya giden gençlerin büyük bölümünün inşaat sektöründe iş bulabildiğini ifade eden Çalımlı, bu nedenle iş kazalarında hayatını kaybeden ve yaralanan Vanlı gençlerin bulunduğunu kaydetti.

“HER YIL ÇOK SAYIDA GENCİMİZİ İŞ KAZALARINDA KAYBEDİYORUZ”

Van'da istihdamın artırılması gerektiğini dile getiren Çalımlı, “Yoğun nüfusa sahip bir ilimiz var ancak bu yoğun nüfusa rağmen maalesef istihdam olanakları çok yetersiz. Gençlerimiz kendi illerinde iş bulamadıkları için batıya iş gücü olarak göç ediyor.

Batıya giden gençlerimizin büyük çoğunluğu inşaat sektöründe çalışma imkanı bulabiliyor. Ne yazık ki bunun sonucunda her yıl çok sayıda gencimizi iş kazalarında kaybediyoruz. Neredeyse her ay Vanlı gençlerin inşaatlarda iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyuyoruz.” dedi.

“ÇÖZÜM; İLİMİZDE YENİ İSTİHDAM ALANLARININ AÇILMASI”

İstihdamın artırılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini kaydeden Çalımlı, “Bunun çözümü ilimizde yeni istihdam alanlarının açılmasıdır. Van, genç nüfusu yüksek olan bir il, ancak işsizlik nedeniyle insanlar yaz kış batıya gitmek zorunda kalıyor. Geçim sıkıntısı onları buna mecbur bırakıyor ve bunun bedeli bazen canları oluyor. Düşünün, bir genç eğitimini tamamlıyor ama kendi memleketinde iş bulamadığı için başka bir ile gitmek zorunda kalıyor. Kimi yeni evlenmiş oluyor, kimi evlenebilmek için para kazanmaya çalışıyor, kimi ailesine destek olmak istiyor.

Ancak gittiği yerde yaşanan talihsiz bir iş kazasında hayatını kaybedebiliyor. Bir baba olarak bunun acısını tarif etmek gerçekten çok zor. Burada özellikle ili yönetenlerin ve siyasi iradenin istihdamı artıracak adımlar atması gerekiyor. Batıdaki illerde özel sektör ve kamu eliyle nasıl iş imkanları oluşturuluyorsa Van'da da nüfusuna uygun şekilde aynı imkanlar sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İşsizliğin ekonomik olduğu kadar sosyal sonuçları da bulunduğunu belirten Çalımlı, gençlerin ailelerinden maddi destek istemek zorunda kalmasının psikolojik olarak da olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Çalımlı, gençlerin kendi illerinde istihdam edilebilmesi için gerekli politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.