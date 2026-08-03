TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) Bölgesi, kadın istihdam oranlarında en düşük bölge olarak açıklandı. Bölgede kadın istihdam oranı yüzde 20,9 olarak kaydedilirken, toplam istihdam oranı da yüzde 39,5 ile ülke genelindeki en düşük seviyede yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması kapsamında cinsiyete ve İBBS 2. Düzey bölgelere göre temel işgücü göstergelerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Van'ın da içinde bulunduğu TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) Bölgesi, hem toplam istihdam oranında hem de kadın istihdam oranında Türkiye genelinde en düşük seviyede yer aldı.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta istihdam oranı yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 32,5'te kaldı.

Bölgesel verilere göre en yüksek toplam istihdam oranı yüzde 54,7 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesi'nde kaydedildi. En düşük toplam istihdam oranı ise yüzde 39,5 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgelerinde görüldü.

TRB 2 BÖLGESİ, KADIN İSTİHDAMINDA EN DİPTE

Kadın istihdam oranlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. En yüksek kadın istihdam oranı yüzde 39,3 ile TR61 Bölgesi'nde gerçekleşirken, en düşük kadın istihdam oranı yüzde 20,9 ile Van'ın da yer aldığı TRB2 Bölgesi'nde kaydedildi. Böylece TRB2, kadın istihdamında Türkiye'nin en düşük orana sahip bölgesi oldu.

TRB2 Bölgesi'nde toplam işgücüne katılma oranı yüzde 46,6 olarak hesaplanırken, erkeklerde bu oran yüzde 68,5, kadınlarda ise yüzde 26,1 oldu. Bölgenin toplam istihdam oranı yüzde 39,5 olarak açıklanırken, erkek istihdam oranı yüzde 59,2, kadın istihdam oranı ise yüzde 20,9 olarak belirlendi. İşsizlik oranı ise bölgede toplamda yüzde 15,3 olurken, erkeklerde yüzde 13,6, kadınlarda yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı toplamda yüzde 54,2 olarak hesaplandı, bu oran erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda yüzde 36,8 oldu. İşsizlik oranı ise toplamda yüzde 8,7 olarak açıklanırken, erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kaydedildi. Buna göre Türkiye genelinde kadınların istihdam oranı yüzde 32,5 olurken, erkeklerin istihdam oranı yüzde 66,9 olarak gerçekleşti.