Van Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyon projelerinden biri olan Sahil Yolu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmayla, İskele başındaki kavşak düzenlemesiyle Sahil Yolu'nun 2. ve 3. etapları doğrudan birbirine bağlandı.

Kamulaştırma kararı ve binanın tahliye edilerek yıkılmasıyla, Van İskele Caddesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hattı arasındaki trafik de rahatlamış olacak. Çalışmalarına başlanan kavşakta altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından asfaltlama, yol çizgi ve ışıklandırma işlemi yapılacak.

Sahil Yolu projesini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten mahalle esnafı Berkay Gencer, "Sahil Yolu çalışmaları hem kentimize hem de mahallemize çok büyük bir değer kattı. Artık yollarımız çok daha modern, konforlu ve estetik bir görünüme kavuştu. Ticari anlamda da bölgeyi canlandıracağına inanıyorum. Bu vizyoner çalışmalardan dolayı Sayın Valimize ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum."

İskele Mahallesi sakinlerinden Seyithan Erdemir ise yapılan kavşak ve yol genişletme çalışmasının bölgedeki yaşam kalitesini artırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Van’ın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan İskele Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mahallemiz konumu gereği yoğun bir nüfusa sahip ancak bu yol çalışmaları sayesinde makûs talihi değişiyor. Kamulaştırılan alanların açılması ve etapların birleşmesiyle ulaşımımız artık çok daha rahat olacak. Mahallemizi Van’ın vitrini hâline getiren bu hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım." dedi.