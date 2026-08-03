Van’ın Muradiye ilçesi Yenişehir mahallesinde park halinde bulunan bir aracın yakıt deposunun üst kısmına sıkışan yavru kedi, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Aracın yakıt deposu üst kısmına kedi sıkıştığını fark eden araç sahibi, aracını İtfaiye Grup Amirliğine götürdü. Burada ekiplerce yapılan inceleme ve gerekli müdahale çalışmaları sonucunda, yavru kedi bulunduğu yerden canlı ve sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Yavru kedide, herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk tespit edilmedi.