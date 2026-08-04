TOKİ, 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenleyeceği müzayedelerde 41 ilde 235 konut, 30 ilde ise 305 iş yerini açık artırma usulüyle satışa çıkaracak.

Van’daki satışlar kapsamında Erciş ilçesinde 1 konut, Başkale ilçesinde ise 1 iş yeri alıcılarını bekleyecek.

MÜZAYEDE 19-20 AĞUSTOS'TA DÜZENLENECEK

Müzayedeler, 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara'daki İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı, Yenimahalle) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı) gerçekleştirilecek.

Açık artırmalara fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de teklif verilebilecek.

235 KONUTA 120 AY VADE

Konut satışları kapsamında Van, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa ve Tunceli’de satışa sunulacak 235 konut, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkânıyla alıcı bulacak.

305 İŞ YERİ FARKLI VADE SEÇENEKLERİYLE SATILACAK

İş yeri satışları ise Van, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecek.

Toplam 305 iş yeri; yüzde 10 peşinatla 96 ay, yüzde 10 peşinatla 120 ay veya yüzde 30 peşinatla 60 ay vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

VAN'DA SATIŞA ÇIKACAK KONUT VE İŞ YERİNİN DETAYLARI

TOKİ tarafından Van'ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde satışa çıkarılacak 2+1 daire, 2. katta bulunuyor. Konutun brüt kullanım alanı 87,38 metrekare, net kullanım alanı ise 70 metrekare olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaz için geçici teminat bedeli 200 bin TL olarak belirlendi.

Başkale ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde satışa sunulacak iş yeri ise zemin katta yer alıyor. İş yerinin brüt alanı 48 metrekare, net alanı ise 28,40 metrekare olarak belirtilirken, geçici teminat bedeli 80 bin TL olacak.

İNTERNETTEN DE TEKLİF VERİLEBİLECEK

Müzayedeye katılmak isteyenler, fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de teklif verebilecek. Açık artırmaya ilişkin detaylı bilgi ve online katılım imkânına emlakmuzayede.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.