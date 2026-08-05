Van Denizi Su Sporları Festivali için geri sayım başladı. Van önemli bir festivale bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Van Denizi'nin eşsiz maviliğinde spor, heyecan ve eğlenceyi bir araya getirecek festival, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek.

İKİ GÜN BOYUNCA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANACAK

İki gün sürecek festival, 8-9 Ağustos (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Festival boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve su sporları gösterileri vatandaşlarla buluşacak.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DAVET

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, festivale ilişkin yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Paylaşımda, “Van Denizi'nin eşsiz maviliğinde spor, heyecan ve eğlence bir araya geliyor. Su sporlarının birbirinden renkli gösterileri, yarışmalar ve festival coşkusunu birlikte yaşamak için sizleri 12. Van Denizi Su Sporları Festivali'ne davet ediyoruz. Bu heyecana ortak olun, Van Denizi'nde festival coşkusunu birlikte yaşayalım.” ifadelerine yer verildi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Festival kapsamında kano, yelken, flyboard, kürek, yüzme yarışmaları, plaj futbolu ve plaj voleybolu gibi birçok spor etkinliği gerçekleştirilecek.

Van Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenecek festival, vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.