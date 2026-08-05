Edremit ilçesinde hizmet veren Yeni TOKİ Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, okulların kapanmasının ardından yaz okulu programlarıyla dolup taştı. Sıcak havalarda serinlemek ve yüzme öğrenmek isteyen çocuklar, hafta içi düzenlenen eğitimlere yoğun ilgi gösteriyor. Tesiste 6 yaş ve üzerindeki çocuklara uzman yüzme antrenörleri Yeşim Çelebi ve Fedai Nanto tarafından temel yüzme eğitimi veriliyor. İlk etapta çocukların suya alışması ve su korkusunu yenmesi hedeflenirken, oyun temelli eğitimlerin ardından sırtüstü ve serbest stil başta olmak üzere yüzme teknikleri öğretiliyor. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan ve performansı yüksek olan öğrenciler ise performans grubuna alınarak daha ileri seviyede çalışmalar yapıyor.

İHA muhabirine konuşan Üçüncü Kademe Yüzme Antrenörü Fedai Nanto, havuzun yaz döneminde yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Yüzme Antrenörü Nanto, "Yaz okulları dolayısıyla hafta içi eğitimlerimiz tamamen dolu geçiyor. Öğrencilerimizin yaş grupları 6 yaş ve üzeri olarak değişiyor. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan ve performansı iyi olan öğrencilerimizi performans grubuna yönlendiriyoruz. İlk etapta amacımız çocuklara suyu sevdirmek. Eğitimlerimiz oyun odaklı ilerliyor. Temel eğitim tamamlandıktan sonra yüzme tekniklerine geçiyoruz" dedi.

"Başvuru dönemlerini takip etmelerini istiyoruz"

Velilerin kayıt dönemlerini kaçırmaması gerektiğine dikkat çeken Nanto, "En çok yaşadığımız sorunlardan biri başvuruların kaçırılması. Kurs başladıktan sonra yeni öğrenci kabul edemiyoruz. Çünkü mevcut öğrenciler belirli bir seviyeye gelmiş oluyor. Bu nedenle velilerimizden başvuru dönemlerini takip etmelerini istiyoruz. Başvurular yalnızca havuza gelinerek yapılıyor ve kontenjanlar sınırlı tutuluyor" diye konuştu.

"Eğitimlerle çocuklar yüzme tekniklerini öğreniyor"

Eğitimlerin yaş gruplarına göre planlandığını ifade eden Nanto, "Öğrencilerimize eğitim öncesinde duşlarını aldırıyoruz. Küçük yaş gruplarında ilk etapta oyun temelli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çocukların suyu sevmesi ve sudan korkmamasını sağlamak. Daha sonra sırtüstü yüzme tekniğine geçiyoruz. Büyük yaş gruplarında ise yaklaşık iki aylık eğitim sonunda öğrencilerimizin büyük bölümü hem sırtüstü hem de serbest yüzme tekniklerini öğrenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Yüzme kursuna katılan öğrenciler ise yaz tatilini verimli geçirdiklerini belirterek, haftanın dört günü antrenman yaptıklarını, yüzmeyi severek sürdürdüklerini ve ileride uluslararası yarışmalara katılmayı hedeflediklerini söyledi. Öğrenciler, antrenörlerinin kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirerek, yüzme sayesinde hem eğlendiklerini hem de yeni teknikler öğrendiklerini kaydetti.