Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Gerede'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor'u ziyaret ederek kamp çalışmalarını yerinde inceledi. Işıkhan, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gerede ilçesi Esentepe mevkisindeki kamp merkezinde çalışmalarını sürdüren 1’inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un antrenmanını izledi. Ziyaretinde kamp çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Işıkhan, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takımın yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, futbolcularla sohbet ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.