İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında hazırlanan 2026 yılı Temmuz ayı Trafik İstatistik Bülteni yayımlandı. Bülten kapsamında Türkiye geneli ile Van'a ilişkin trafik kazası verileri de paylaşıldı.

Bültende yer alan verilere göre, Türkiye genelinde Temmuz ayında 30 bin 184 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 34 bin 71 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarında 225 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 43 bin 361 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, Van'da ise Temmuz ayında 209 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 263 maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi. Temmuz ayında Van'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 354 kişi yaralandı.

Bültende yer alan yedi aylık verilere göre ise Van'da 2026 yılının Ocak - Temmuz döneminde toplam bin 40 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde bin 486 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Yılın ilk yedi ayında meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bin 706 kişi yaralandı.

Not: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'nde yer alan ölü sayısının, yalnızca trafik kazasının meydana geldiği anda olay yerinde hayatını kaybeden kişileri kapsıyor.