Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk yarısına ait doğal gaz abone ve serbest tüketici verileri açıklandı. Verilerde Türkiye geneline ilişkin istatistiklerin yanı sıra illere göre doğal gaz abone ve serbest tüketici sayıları da yer aldı. Buna göre Van'da doğal gaz abone sayısı 173 bin 744, serbest tüketici sayısı ise 9 bin 37 oldu.

EPDK verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısı 22 milyon 192 bin 522 olarak kaydedildi. Aynı dönemde serbest tüketici sayısı ise 854 bin 425 oldu. İller bazında en fazla doğal gaz abonesine sahip il 5 milyon 561 bin 943 ile İstanbul olurken, en düşük abone sayısı ise 12 bin 867 ile Ardahan'da kaydedildi.

Serbest tüketici sayısında da İstanbul 268 bin 558 ile ilk sırada yer aldı. En düşük serbest tüketici sayısına sahip il ise 723 ile Kilis oldu. Açıklanan verilere göre Van'da 173 bin 744 doğal gaz abonesi bulunurken, serbest tüketici sayısı 9 bin 37 olarak kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında doğal gaz abone sayısında Malatya 182 bin 451 abone ile ilk sırada yer aldı. Elazığ 177 bin 290 abone ile ikinci sırada bulunurken, Van 173 bin 744 abone ile üçüncü sırada yer aldı.

EPDK verilerine göre Van'da doğal gaz abone sayısı, 2025 yılının ilk yarısındaki 159 bin 7 seviyesinden 2026 yılının aynı döneminde 173 bin 744'e çıktı. Buna göre Van’da doğal gaz abone sayısı 14 bin 737 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 9,3 oldu.