A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulan dev ekranlarda yüzlerce vatandaş tarafından birlikte izlendi. Ancak Van’da herhangi bir noktada dev ekran kurulmamış olması, futbolseverlerin tepkisine neden oldu.

Türkiye genelinde meydanlarda, parklarda ve sosyal yaşam alanlarında kurulan dev ekranlar sayesinde vatandaşlar milli maç heyecanını birlikte yaşarken, Vanlı futbolseverler bu atmosferden mahrum kaldı.

Türkiye Tek Yürek Oldu, Van Sessiz Kaldı

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolundaki kritik mücadelesi için birçok belediye ve kurum tarafından açık alanlara dev ekranlar kuruldu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla maç heyecanını meydanlarda yaşarken, Van’da benzer bir organizasyonun yapılmaması dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından WanHaber’e konuşan vatandaşlar, milli maçların yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli etkinlikler olduğunu ifade etti.

"Bu Atmosferi Yaşamak İsterdik"

Vatandaşlar, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen görüntüleri sosyal medyada gördüklerini belirterek, Van’da da benzer etkinliklerin düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Bir vatandaş, "Milli takım maçı olduğu zaman insanlar bir araya geliyor, aynı heyecanı paylaşıyor. Türkiye’nin birçok yerinde meydanlar doluydu. Van’da ise böyle bir organizasyon yapılmaması bizi üzdü. Bu atmosferi biz de yaşamak isterdik" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Şehrimizde konserler, festivaller ve çeşitli etkinlikler yapılıyor. Milli takım maçları da bu etkinliklerin arasında yer almalı. Özellikle gençlerin ve çocukların milli heyecanı birlikte yaşayabilmesi için dev ekran kurulması önemliydi" ifadelerini kullandı.

Yetkililere Çağrı

Vanlı futbolseverler, önümüzdeki süreçte oynanacak milli maçlarda kent merkezinde uygun alanlara dev ekran kurulmasını talep etti. Vatandaşlar, milli takım maçlarının ortak heyecan ve birlik duygusunu artırdığına dikkat çekerek, Van’ın bu tür organizasyonlardan mahrum bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası ortaya çıkan tablo, Türkiye genelinde milli heyecanın meydanlarda yaşandığı gecede Van’ın bu coşkuyu ortak şekilde yaşayamayan illerden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.