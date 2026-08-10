Sıcak geçen günlerin ardından Van için yağmur tahmini geldi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’ın birçok ilçesinde bugünden itibaren yağmur bekleniyor. Yağmurlu havanın aralıklarla Perşembe gününe kadar görüleceği tahmin ediliyor.

Güne parçalı bulutlu bir havayla başlayan Van’da bugün bazı ilçelerde yağmur bekleniyor. Tahminlere göre yağmurlu ve parçalı bulutlu hava Perşembe gününe kadar görülecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da beklenen hava durumu şu şekilde:

İPEKYOLU:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu

11 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

BAŞKALE:

10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu

11 Ağustos Salı: Çok bulutlu

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

ÇATAK:

10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu

11 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

ERCİŞ:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Parçalı bulutlu

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

GEVAŞ:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

GÜRPINAR:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

MURADİYE:

10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

ÖZALP:

10 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu

SARAY:

10 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu

11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

14 Ağustos Cuma: Az bulutlu