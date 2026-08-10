Sıcak geçen günlerin ardından Van için yağmur tahmini geldi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’ın birçok ilçesinde bugünden itibaren yağmur bekleniyor. Yağmurlu havanın aralıklarla Perşembe gününe kadar görüleceği tahmin ediliyor.
Güne parçalı bulutlu bir havayla başlayan Van’da bugün bazı ilçelerde yağmur bekleniyor. Tahminlere göre yağmurlu ve parçalı bulutlu hava Perşembe gününe kadar görülecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da beklenen hava durumu şu şekilde:
İPEKYOLU:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
14 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu
11 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
BAŞKALE:
10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu
11 Ağustos Salı: Çok bulutlu
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
ÇATAK:
10 Ağustos Pazartesi: Çok bulutlu
11 Ağustos Salı: Parçalı bulutlu
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
ERCİŞ:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Parçalı bulutlu
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
GEVAŞ:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
GÜRPINAR:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
MURADİYE:
10 Ağustos Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
ÖZALP:
10 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu
SARAY:
10 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu
11 Ağustos Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Ağustos Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
14 Ağustos Cuma: Az bulutlu