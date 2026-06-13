Sezonun ilk günlerinde neredeyse kırmızı et fiyatlarıyla yarışan uçkun, bugünlerde vatandaşın daha kolay ulaşabildiği bir seviyeye geriledi.

Yüksek rakımlı dağlık alanlarda yetişen ve yöre halkı tarafından büyük ilgi gören endemik bitki, yaklaşık bir ila bir buçuk ay önce Van’da satışa sunulmaya başladığında kilogram fiyatı yer yer 600-700 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu yüksek fiyat nedeniyle birçok vatandaş uçkunu almakta zorlanırken, satıcılar satışların daha çok gramla yapıldığını ifade ediyordu.

FİYATI 100 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Dağlardan toplanan uçkun miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda da ciddi bir gerileme yaşandı. Kent genelindeki birçok noktada satışa sunulan uçkunun kilogram fiyatı 100 TL’ye kadar düşerken, bazı satıcılar ürünü deste halinde 50 TL’den satışa sunuyor.

Van’ın cadde ve sokaklarında seyyar satıcılar tarafından da satışa çıkarılan uçkun, uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Özellikle bahar aylarında tüketimi artan bitki hem lezzeti hem de kendine özgü ekşi tadıyla tercih ediliyor.

ŞEHİR DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Vanlıların vazgeçilmez bahar lezzetlerinden biri olan uçkun, sadece kentte tüketilmiyor. Birçok vatandaş memleket hasreti çeken yakınları ve sevdikleri için şehir dışına da uçkun gönderiyor. Bu nedenle ürün Van dışındaki illerden de talep görüyor.,